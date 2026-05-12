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Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 98.198,27 punti, ritracciando del 2,05%.
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