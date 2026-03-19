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New York: calo per PDD Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 18.00
Composto ribasso per la
società di commercio globale
, in flessione del 3,53% sui valori precedenti.
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