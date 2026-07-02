Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - Wall Street chiude debole la terza seduta della settimana. Gli investitori attendono i dati sui nonfarm payrolls di giugno in uscita più tardi nella giornata di giovedì. Sebbene si preveda che il dato mostri un certo rallentamento della crescita occupazionale, negli ultimi tre mesi ha costantemente sorpreso al rialzo. La solidità del mercato del lavoro offre alla Fed maggiore margine di manovra per aumentare i tassi di interesse.



A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 52.305 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l' S&P-500 , che si ferma a 7.483 punti. In forte calo il Nasdaq 100 (-1,54%); sulla parità l' S&P 100 (-0,07%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+2,62%), finanziario (+2,13%) e beni di consumo secondari (+0,82%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti informatica (-1,84%), utilities (-1,30%) e beni industriali (-1,06%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+5,08%), Salesforce (+4,19%), Microsoft (+3,06%) e American Express (+2,88%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -6,90%.



Soffre Merck , che evidenzia una perdita del 2,44%.



Tentenna Nvidia , con un modesto ribasso dell'1,25%.



Giornata fiacca per 3M , che segna un calo dell'1,20%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano AppLovin (+9,58%), Meta Platforms (+8,81%), PDD Holdings (+8,18%) e Palantir Technologies (+7,73%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su KLA-Tencor , che ha chiuso a -11,77%.



Scende Micron Technology , con un ribasso del 10,52%.



Crolla Applied Materials , con una flessione del 9,97%.



Vendite a piene mani su Lam Research , che soffre un decremento del 9,71%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 02/07/2026

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 215K unità)

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 114K unità; preced. 172K unità)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,7%; preced. 4,8%).

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