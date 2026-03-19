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New York: in acquisto Schlumberger

Migliori e peggiori, In breve
New York: in acquisto Schlumberger
Rialzo per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%.
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