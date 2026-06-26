Milano 16:13
51.248 -1,03%
Nasdaq 16:13
29.301 -0,47%
Dow Jones 16:13
51.922 0,00%
Londra 16:13
10.480 -0,48%
Francoforte 16:12
24.686 -1,24%

New York: ON Semiconductor si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: ON Semiconductor si muove verso il basso
Ribasso per il produttore di componenti elettronici, che passa di mano in perdita del 19,58%.
Condividi
```