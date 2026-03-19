New York: in calo PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società di commercio globale , che presenta una flessione del 3,53%.



La tendenza ad una settimana di PDD Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di PDD Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 96,19 USD con prima area di resistenza vista a 98,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 95,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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