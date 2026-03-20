Milano 10:24
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Dow Jones 19-mar
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Aggressivo ribasso per l'indice svizzero, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,40%.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12.291,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.794,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12.124,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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