Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Aggressivo ribasso per l'indice svizzero, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,40%.
Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12.291,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.794,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12.124,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)