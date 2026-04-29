Milano 11:08
47.800 -0,50%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:08
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Francoforte 11:08
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13.241,5. Primo supporto visto a 13.061. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.974,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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