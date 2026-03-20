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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,89%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.274,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,89%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,89%, archiviando la giornata a 25.274,4 punti.
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