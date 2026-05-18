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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,19%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.654,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,19%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,19%, archiviando la giornata a 25.654,34 punti.
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