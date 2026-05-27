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/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,78%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,78%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.399,65 punti
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27 maggio 2026 - 06.20
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Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,78%, archiviando la giornata a 25.399,65 punti.
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