Milano 26-mag
49.899 0,00%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 26-mag
10.491 0,00%
Francoforte 26-mag
25.185 0,00%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,78%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.399,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,78%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,78%, archiviando la giornata a 25.399,65 punti.
Condividi
```