Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 19:30

Milano 17:35
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Nasdaq 19:31
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Dow Jones 19:31
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Londra 17:45
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Francoforte 17:37
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8668 sulla sterlina inglese alle 19:30.
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