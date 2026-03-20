Milano 16:49
42.934 -1,76%
Nasdaq 16:49
24.085 -1,11%
Dow Jones 16:49
45.762 -0,56%
Londra 16:49
9.933 -1,30%
Francoforte 16:49
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Cambi: euro a 183,52 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,52 yen alle 15:41
Euro a 183,52 sullo yen alle 15:41.
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