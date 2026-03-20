Madrid: balza in avanti Solaria
(Teleborsa) - Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo del 2,28%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,25%, rispetto a +0,01% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico di Solaria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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