Madrid: balza in avanti Solaria

(Teleborsa) - Bene l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , con un rialzo del 2,28%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,25%, rispetto a +0,01% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di Solaria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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