Madrid: balza in avanti Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Ibex 35

Solaria

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,48%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a +1,3% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20,32 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)