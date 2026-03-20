New York: positiva la giornata per Exxon Mobil

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso , con una variazione percentuale del 2,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Exxon Mobil rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Exxon Mobil rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 160,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 166,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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