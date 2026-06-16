ExxonMobil, upgrade a Buy da parte di Bank of America ma il prezzo obiettivo resta a 154 dollari

(Teleborsa) - Bank of America ha migliorato il giudizio su ExxonMobil da Neutral a Buy, confermandone però il prezzo obiettivo a 154 dollari.



L'istituto sostiene che il calo del titolo dai massimi ha portato a una valutazione interessante, indipendentemente dal fatto che si concretizzi o meno un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.



Le azioni della compagnia petrolifera statunitense sono infatti balzate a 147 dollari tra fine 2025 e inizio 2026, ancor prima dell'inizio ufficiale della guerra con l'Iran, considerando un prezzo del petrolio a lungo termine di circa 70 dollari al barile. Dopo l'avvio del conflitto, il titolo ha toccato un massimo storico di 171 dollari prima di subire una flessione.



Alla quotazione di lunedì, intorno ai 141 dollari, Bank of America stima che il titolo stia attualmente scontando un prezzo del Brent a lungo termine di soli 65 dollari al barile. Gli analisti dichiarano di vedere "un basso rischio di ribasso a livello fondamentale da qui" e la situazione come "un'opzione call gratuita" nel caso in cui il potenziale accordo di pace non si concretizzasse e i prezzi del petrolio tornassero a salire.



Tra i vari driver a sostegno di Exxon in un contesto post-conflitto, Bank of America indica che circa il 20% del volume di produzione dell'azienda proviene dal Medio Oriente, la maggior parte del quale è attualmente fermo. Ciò potrebbe generare un free cash flow annualizzato di circa 3,3 miliardi di dollari, con il Brent a 70 dollari al barile, una volta che la produzione si riprenderà.



Con riferimento, poi, alle prospettive sul greggio, gli analisti dichiarano che "è difficile immaginare che il prezzo del petrolio scenda al di sotto dei 70 dollari al barile nel medio termine, dato che oltre un miliardo di barili dovrà essere rimpiazzato e che probabilmente altri paesi apporteranno riserve strategiche".

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