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New York: seduta difficile per FMC Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per FMC Corporation
Pressione sulla società statunitense di scienze agrarie, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,64%.
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