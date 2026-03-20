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New York: Western Digital scende verso 292,3 USD
Migliori e peggiori
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In breve
20 marzo 2026 - 16.10
A picco la
società che si occupa di archiviazione dei dati
, che presenta un pessimo -6,07%.
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