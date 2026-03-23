Milano 14:28
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Dow Jones 20-mar
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Londra 14:28
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Francoforte 14:28
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Cambi: euro a 183,857 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,857 yen alle 08:30
Euro a 183,857 sullo yen alle 08:30.
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