Francoforte: andamento negativo per Zalando

(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende calzature e moda online , che presenta una flessione del 2,60%.



La tendenza ad una settimana di Zalando è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Zalando confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,6 Euro con primo supporto visto a 21,05. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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