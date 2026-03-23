Francoforte: andamento negativo per Zalando
(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,60%.
La tendenza ad una settimana di Zalando è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Zalando confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,6 Euro con primo supporto visto a 21,05. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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