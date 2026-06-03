Milano
16:30
50.230
-0,69%
Nasdaq
16:30
30.672
+0,04%
Dow Jones
16:30
50.950
-0,70%
Londra
16:31
10.354
-0,19%
Francoforte
16:30
24.809
-1,25%
Mercoledì 3 Giugno 2026, ore 16.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento rialzista per Zalando
Francoforte: andamento rialzista per Zalando
Migliori e peggiori
,
In breve
03 giugno 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scambia in profit la
società che vende calzature e moda online
, che lievita dell'1,91%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Zalando
Francoforte: andamento rialzista per Zalando
Francoforte: andamento rialzista per Zalando
Francoforte: rosso per Zalando
Titoli e Indici
Zalando
-0,68%
Altre notizie
Francoforte: netto calo registrato da Zalando
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
Francoforte: risultato positivo per Zalando
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto