Francoforte: scambi in positivo per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Scambia in profit la società petrolifera tedesca , che lievita del 2,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fuchs Petrol rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di Fuchs Petrol mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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