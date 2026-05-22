Milano 9:47
49.392 +0,45%
Nasdaq 21-mag
29.357 0,00%
Dow Jones 21-mag
50.286 +0,55%
Londra 9:47
10.485 +0,40%
24.737 +0,53%

Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero
Rialzo marcato per Delivery Hero, che tratta in utile del 3,64% sui valori precedenti.
Condividi
```