Madrid: scambi in positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che avanza bene del 3,25%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Solaria rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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