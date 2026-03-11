Milano 11:20
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:20
10.334 -0,75%
Francoforte 11:20
23.656 -1,31%

Madrid: scambi al rialzo per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una variazione percentuale del 2,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Solaria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
