Madrid: scambi al rialzo per Solaria

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, con una variazione percentuale del 2,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Solaria
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)