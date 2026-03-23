Petrolio in rialzo in avvio di settimana: WTI sopra quota 100 dollari al barile

(Teleborsa) - Petrolio in rialzo in avvio di settimana, con gli investitori che valutano la prospettiva di un'ulteriore escalation in Medio Oriente dopo l'ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, che nel weekend ha imposto a Teheran di riaprire lo Stretto di Hormuz o di affrontare attacchi alle sue infrastrutture energetiche. L'Iran ha replicato, affermando che avrebbe considerato le centrali elettriche e gli impianti idrici della regione "obiettivi legittimi" in caso di attacco alla sua rete elettrica.



Il West Texas Intermediate (WTI) viaggia oltre i 100,4 dollari al barile, con le quotazioni in crescita del 2,3%. Aumento del 2,1% a 108,6 dollari per il Brent.



Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), ha avvertito che la situazione in Medio Oriente è "molto grave" e di gran lunga peggiore dei due shock petroliferi degli anni '70, nonché dell'impatto della guerra del gas tra Russia e Ucraina, messi insieme. Dopo che l'11 marzo i paesi membri dell'IEA hanno concordato di rilasciare una quantità record di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche, Birol ha affermato di essersi consultato con i governi asiatici ed europei sul rilascio di ulteriori riserve di petrolio "se necessario", sottolineando al contempo che la soluzione più importante sarebbe "l'apertura dello Stretto di Hormuz".



Intanto, Goldman Sachs ha alzato significativamente le sue previsioni sui prezzi del petrolio, prevedendo un prezzo medio del Brent di 110 dollari a marzo e aprile, rispetto ai 98 dollari previsti in precedenza, ovvero un aumento del 62% rispetto alla media annua del 2025. La banca ha anche rivisto al rialzo le sue stime per il WTI, portandole a 98 dollari a marzo e 105 dollari ad aprile. Se i flussi del greggio di Hormuz dovessero rimanere al 5% per 10 settimane, è probabile che i prezzi giornalieri del Brent superino il livello record del 2008, ha affermato la banca d'affari. Il greggio Brent raggiunse circa 147 dollari al barile nel luglio 2008, prima di crollare a circa 40 dollari nel giro di pochi mesi a causa della crisi finanziaria globale che ha schiacciato la domanda.

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