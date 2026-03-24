Milano 14:25
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,56%.

Lo scenario tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12.153 con area di resistenza individuata a quota 12.794,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11.916,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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