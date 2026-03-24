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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Perde terreno l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.498,52 punti, ritracciando dello 0,94%.
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