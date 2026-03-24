GME, indice IGI cala a 57,66 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 24 marzo è pari a 57,66 €/MWh, in ribasso rispetto al 23 marzo attestatosi a 59,71 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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