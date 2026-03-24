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Natural Gas (Amsterdam) a 56,82 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 56,82 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 56,82 euro/MWH alle 08:45.
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