Milano 15:50
52.367 +1,02%
Nasdaq 15:50
30.540 -0,01%
Dow Jones 15:50
51.977 +0,59%
Londra 15:50
10.507 +0,74%
Francoforte 15:50
24.948 +0,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 42,2 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 42,2 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 42,2 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```