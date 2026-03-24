New York: i venditori si accaniscono su Datadog
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che esibisce una perdita secca del 4,27% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Datadog subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di Datadog sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 127,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 120,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 134,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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