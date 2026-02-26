Milano 17:05
47.384 +0,45%
Nasdaq 17:05
24.985 -1,36%
Dow Jones 17:05
49.543 +0,12%
Londra 17:05
10.843 +0,33%
Francoforte 17:05
25.286 +0,44%

New York: seduta euforica per Datadog

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che scambia in rialzo del 5,88%.

L'andamento di Datadog nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Datadog mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 118,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 110,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
