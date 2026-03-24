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Oro: 4.412,91 dollari alle 08:30
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Finanza
24 marzo 2026 - 08.30
L'Oro vale 4.412,91 dollari l'oncia (+0,12%) alle 08:30.
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