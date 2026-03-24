Milano
14:43
42.926
-0,61%
Nasdaq
14:43
23.959
-0,95%
Dow Jones
14:43
45.861
-0,75%
Londra
14:43
9.872
-0,23%
Francoforte
14:43
22.409
-1,08%
Martedì 24 Marzo 2026, ore 15.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scende verso 78.371,09 punti
Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scende verso 78.371,09 punti
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
comparto beni industriali a Milano
, che continua la giornata a 78.884,64 punti, in forte calo dell'1,98%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: peggiora il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia in forte discesa
Piazza Affari: spinge in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services
-1,88%
Altre notizie
Piazza Affari: rally per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: al centro degli acquisti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto