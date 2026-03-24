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Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scende verso 78.371,09 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scende verso 78.371,09 punti
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 78.884,64 punti, in forte calo dell'1,98%.
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