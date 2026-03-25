Arm balza nel premarket dopo annuncio del suo primo chip proprietario da 15 miliardi di dollari di fatturato

(Teleborsa) - ARM balza nel premarket di Wall Street - al momento a +12,3% a 151,5 dollari - dopo che la società ha presentato un nuovo chip IA per data center che si prevede genererà miliardi di dollari in ricavi.



L'azienda britannica di semiconduttori e progettazione software ha presentato martedì a San Francisco il suo primo chip proprietario, la CPU AGI. Il chip è progettato specificamente per l'inferenza di intelligenza artificiale nei data center, poiché la domanda di unità di elaborazione centrale è aumentata vertiginosamente con l'avvento dell'IA agentiva.



Il nuovo chip dovrebbe generare 15 miliardi di dollari di fatturato entro il 2031, con un fatturato annuo totale di 25 miliardi di dollari e un utile per azione di 9 dollari, ha dichiarato Rene Haas, CEO di Arm, durante l'evento. Le previsioni di fatturato sono sei volte superiori ai 4 miliardi di dollari di fatturato annuo registrati nel 2025.



Meta Platforms è il primo cliente ufficiale del nuovo chip di Arm, nell'ambito di un piano aziendale che prevede ingenti investimenti in data center e 135 miliardi di dollari di spese in conto capitale legate all'intelligenza artificiale per quest'anno. Anche OpenAI, Cloudflare e SAP figurano tra i primi clienti.



L'annuncio di Arm rappresenta "il cambiamento più significativo nella storia dell'azienda", hanno affermato gli analisti di Citi. "Le previsioni di Arm sono ben al di sopra anche delle stime più ottimistiche", e dovrebbero dissipare qualsiasi preoccupazione riguardo a una possibile variazione della struttura dei margini dell'azienda, hanno aggiunto gli analisti.



Dal canto suo, Mizuho ha confermato su Arm il rating Outperform e un prezzo obiettivo di 160 dollari. RBC Capital ha alzato il suo prezzo obiettivo a 175 dollari, evidenziando la strategia full-chip di Arm volta a conquistare una quota del 15% di un mercato da 100 miliardi di dollari.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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