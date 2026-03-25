Milano 14:28
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Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,97%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.236,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,97%
Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dello 0,97%, a quota 24.236,4 in apertura.
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