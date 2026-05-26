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Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,26%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.854,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,26%
Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dell'1,26%, a quota 29.854,58 in apertura.
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