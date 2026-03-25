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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,61% alle 03:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,61% alle 03:50
Tokyo mostra una performance del 2,61% alle 03:50 e tratta a 53.616,45 punti.
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