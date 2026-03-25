Milano 24-mar
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Nasdaq 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
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Cambi: euro a 0,8667 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8667 sterline alle 08:30
Euro a 0,8667 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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