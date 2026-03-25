Milano 17:03
43.926 +1,28%
Nasdaq 17:03
24.154 +0,63%
Dow Jones 17:03
46.403 +0,61%
Londra 17:03
10.082 +1,17%
Francoforte 17:03
22.901 +1,16%

Natural Gas (Amsterdam) a 52,6 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 52,6 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 52,6 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```