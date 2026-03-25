New York: balza in avanti Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce , che avanza bene del 2,37%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Amazon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 211,2 USD con tetto rappresentato dall'area 213,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 210,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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