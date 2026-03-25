New York: seduta euforica per Corning

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che mostra una salita bruciante del 4,07% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Corning sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 150,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 144. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 157,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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