New York: seduta euforica per Corning

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Corning
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Corning
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 161,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 153,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 149,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)