Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

PALLADIUM del 24/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un timido +0,14%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.459,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.498,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.419,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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