SILVER del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 2,98%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 68,89. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 73,35. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 77,81.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)