Francoforte: andamento negativo per Zalando
(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende calzature e moda online, che tratta con una perdita del 2,05%.
L'andamento di Zalando nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zalando, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,4 Euro. Primo supporto visto a 20,78. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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