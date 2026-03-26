Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

GOLD del 25/03/2026

Finanza
GOLD del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Apprezzabile rialzo per il metallo giallo, in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.556,9. Supporto stimato a 4.453,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.660,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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