GOLD del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Apprezzabile rialzo per il metallo giallo, in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.556,9. Supporto stimato a 4.453,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.660,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)