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/ Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
26 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
comparto beni industriali a Milano
, che continua la giornata a 80.743,33 punti, in forte calo dell'1,52%.
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