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Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 80.743,33 punti, in forte calo dell'1,52%.
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